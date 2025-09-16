L’app Gemini accoglie il nuovo design della barra dei prompt con l’arrivo del menu Strumenti

Anche sull'app mobile arriva il tasto Strumenti che riorganizza l'interfaccia di Gemini per un'esperienza d'uso più pulita e ordinata. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - L’app Gemini accoglie il nuovo design della barra dei prompt con l’arrivo del menu Strumenti

In questa notizia si parla di: gemini - accoglie

Gemini accoglie importanti miglioramenti nella modifica delle immagini: potete già provarli

L’esperienza a “schermo diviso” di Gemini arriva sugli smartphone tradizionali - facebook.com Vai su Facebook

Gemini accoglierà la sezione “Created by you” e migliorerà l’integrazione con Google Maps - Google sta lavorando a due novità per Gemini: una delle due era già emersa in precedenza; l'altra potenzierà l'integrazione con Google Maps. Da tuttoandroid.net

Google Gemini: nuovo modello AI per le immagini - Google ha migliorato generazione e modifica delle immagini con l'app Gemini utilizzando il nuovo modello Gemini 2. Lo riporta punto-informatico.it