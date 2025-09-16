Laos l’ascesa silenziosa del nuovo satellite cinese

“La China–Laos Railway sta trasformando il Laos migliorando la sua crescita economica nazionale e le condizioni di vita quotidiane della sua popolazione”. I media cinesi stanno dedicando un’ampia copertura alle vicende del Laos, piccolo Paese di neanche 8 milioni di abitanti senza sbocco sul mare incastonato tra Thailandia e Vietnam. Xinhua, per esempio, ci tiene a sottolineare che la ferrovia, costata 5,9 miliardi di dollari, il 70% dei quali finanziati da Pechino e i rimanenti saldati da Vientiane sotto forma di debito contratto con la stessa Cina, fin dal suo lancio avvenuto nel 2021 ha trasportato oltre 14 milioni di tonnellate di merci. 🔗 Leggi su It.insideover.com

