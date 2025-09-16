L’anticiclone regala un’estate settembrina | attesi fino a 34 gradi nel casertano
Il caldo non molla la presa su Caserta e provincia. Dopo un avvio di settembre con temperature più miti, un nuovo anticiclone sta riportando condizioni pienamente estive, con valori ben oltre le medie stagionali.Già da giovedì 18 settembre le massime a Caserta toccheranno i 33 gradi, per poi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
