Presentata l’edizione 2025 dell’ Antica Fiera di Portomaggiore, che compie 601 anni e partirà venerdì 19 settembre per concludersi lunedì 22. "Ripartiamo dopo l’importantissimo traguardo dei 600 anni dell’anno scorso – spiega il sindaco Bernardi –: lo facciamo con gli ingredienti di sempre, intrattenimento, agricoltura, gastronomia, arte, aree commerciali ed espositive, spettacoli. Quest’anno siamo reduci da un’apertura importante, quella della nuova piscina comunale del Centro sportivo Zardi avvenuta l’8 agosto scorso: abbiamo detto che per noi rappresenta ben più della semplice riapertura di un impianto sportivo, e dunque la novità è che meteo permettendo, terremo nel parco a fianco della piscina, in Piazza Gandhi, la tradizionale cerimonia di inaugurazione di venerdì 19 alle 17 con la consegna del premio Bernagozzi - assegnato quest’anno a Stefania Piffanelli, nostra concittadina funzionaria Onu ad altissimo livello a New York e Washington - e dei premi alle imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Antica Fiera scalda i motori: "Inaugurerà accanto alla piscina"