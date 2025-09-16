L’annuncio dell’Idf | Potente attacco contro la roccaforte di Hamas le truppe sono entrate a Gaza City

Le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che «stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza ». L’Idf dato il via a operazioni terrestri nel cuore della città, con l’appoggio di fuoco aereo e navale: «Sono state colpite decine di siti terroristici, inclusi strutture militari, postazioni di osservazione e edifici con trappole esplosive destinati a danneggiare le truppe che operano nell’area». In un messaggio video, il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha ribadito che il ritorno degli ostaggi «è un obiettivo di guerra e un impegno nazionale e morale», sottolineando che l’esercito «sta operando nelle profondità del territorio, combinando forze di terra, fuoco di precisione e intelligence di qualità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

