L’annuncio dell’Idf | Potente attacco contro la roccaforte di Hamas le truppe sono entrate a Gaza City
Le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che «stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza ». L’Idf dato il via a operazioni terrestri nel cuore della città, con l’appoggio di fuoco aereo e navale: «Sono state colpite decine di siti terroristici, inclusi strutture militari, postazioni di osservazione e edifici con trappole esplosive destinati a danneggiare le truppe che operano nell’area». In un messaggio video, il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha ribadito che il ritorno degli ostaggi «è un obiettivo di guerra e un impegno nazionale e morale», sottolineando che l’esercito «sta operando nelle profondità del territorio, combinando forze di terra, fuoco di precisione e intelligence di qualità». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Guerra in Ucraina: nella notte potente attacco russo, mentre continua la ricerca della sede per l’incontro Putin-Zelensky - Quaranta missili e 574 droni: questa notte le Forze Aerospaziali russe hanno colpito duramente l’Ucraina, mentre continua la ricerca della sede per i colloqui: Svizzera, Austria e Turchia tra le ... Lo riporta panorama.it