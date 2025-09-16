L’annuncio dell’Idf | Potente attacco contro la roccaforte di Hamas le truppe sono entrate a Gaza City

Lettera43.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che «stiamo lanciando un potente attacco contro la roccaforte di Hamas nella città di Gaza ». L’Idf dato il via a operazioni terrestri nel cuore della città, con l’appoggio di fuoco aereo e navale: «Sono state colpite decine di siti terroristici, inclusi strutture militari, postazioni di osservazione e edifici con trappole esplosive destinati a danneggiare le truppe che operano nell’area». In un messaggio video, il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha ribadito che il ritorno degli ostaggi «è un obiettivo di guerra e un impegno nazionale e morale», sottolineando che l’esercito «sta operando nelle profondità del territorio, combinando forze di terra, fuoco di precisione e intelligence di qualità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

