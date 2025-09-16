La Cgil lancia una mobilitazione nazionale per Gaza perché, dice Maurizio Landini in conferenza stampa presso la sede nazionale del sindacato, “quello che è accaduto stanotte è inaccettabile, di una gravità senza precedenti”. E così, il sindacato “rosso” si prepara a manifestare venerdì 19 settembre lasciando alle categorie la facoltà di decidere quante ore di sciopero proclamare (la Fiom ha appena indetto 4 ore di sciopero) e alle articolazioni territoriali di organizzare manifestazioni ovunque. Non saranno comprese le categorie che sono sottoposte alle legge sullo sciopero e quindi non si tratta di uno sciopero generale come quello indetto per lunedì 22 settembre dal sindacato Usb, che proprio dalla Commissione di Garanzia sullo Sciopero ha subito quella che definisce “un’intimidazione” e terrà una conferenza stampa mercoledì 17 settembre per spiegare come si svolgerà lo sciopero del 22. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Venerdì mobilitazione per Gaza. E il 25 ottobre scendiamo in piazza per i salari e la sanità e contro la guerra”