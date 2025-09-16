Landini | Il 19 settembre mobilitazione per Gaza basta con il massacro
Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha annunciato una mobilitazione nazionale per venerdì 19 settembre in solidarietà con il popolo palestinese. Secondo Landini, quanto sta accadendo a Gaza con l'azione del governo Netanyahu rappresenta "una gravità senza precedenti, un vero e proprio massacro e una deportazione del popolo palestinese". La Cgil chiede che i governi interrompano ogni tipo di accordo, anche commerciale, con Israele fino a quando non sarà fermata la violenza.
