Landini | Il 19 settembre mobilitazione per Gaza basta con il massacro

Una giornata di protesta contro la guerra e il riarmo. ROMA, 16 settembre 2025. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha annunciato una mobilitazione nazionale per venerdì 19 settembre in solidarietà con il popolo palestinese. Secondo Landini, quanto sta accadendo a Gaza con l'azione del governo Netanyahu rappresenta "una gravità senza precedenti, un vero e proprio massacro e una deportazione del popolo palestinese". La Cgil chiede che i governi interrompano ogni tipo di accordo, anche commerciale, con Israele fino a quando non sarà fermata la violenza. Scioperi e iniziative territoriali.

