Lamberto Rimondini per la prima volta a Fiumicello Villa Vicentina

Udinetoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lamberto Rimondini, laureato in scienze politiche con una tesi di laurea sui rapporti tra Vaticano e Mosca fra il 1917 e il 1992 (con l’intervista in esclusiva a monsignor Claudio Maria Celli, Sottosegretario dello Stato Vaticano, e Yury Karlov, ambasciatore sovietico prima, e CSI poi, presso la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lamberto - rimondini

Quali sono i migliori libri sulla storia d’Italia?; Lamberto Rimondini Italia ad un Bivio: conoscere il passato per decidere il futuro; Mattei-Moro-Craxi: come distruggere sovranità e ricchezza del Belpaese.

Cerca Video su questo argomento: Lamberto Rimondini Prima Volta