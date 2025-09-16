Roma, 16 settembre 2025 – A Meryl Streep – che l’ha ricordato commossa ("Se ne è andato un leone") – a un certo punto fa dire: "Se non lo facciamo noi, chi lo farà?". Meryl è una giornalista in Leone per agnelli, film del 2007, di cui Robert Redford è regista. In lui c’è sempre stato un senso di responsabilità generazionale. La sua generazione era passata dall’America liberatrice (lo sbarco in Normandia) all’America delle incontrollate pulsioni imperialiste e non solo (la guerra in Vietnam). I vecchi conservatori e anche qualche repubblicano l’etichettavano come commie, comunista. Ma lui rispondeva: "Non sono di sinistra, sono solo una persona interessata alla salute del Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’altra faccia dell’America, Robert Redford e le sue storie anti hollywoodiane