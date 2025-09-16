L’allarme di Crosetto | Se qualcuno ci attacca l’Italia non è pronta

"Non dico Putin, dico chiunque (.): se qualche pazzo decidesse di attaccarci (.) non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un’altra nazione". Smontate e rimontate come armi di mobilitazione di massa, le dichiarazioni di Guido Crosetto – motivato dai fatti e dal ruolo – esplodono ancor più fragorosamente sul bersaglio: "Penso che abbiamo il compito di mettere questo Paese nella condizione di difendersi, perché – attacca il ministro della Difesa – non abbiamo investito più in difesa negli ultimi vent’anni e i vent’anni non si recuperano in un anno o due". Alla conferenza stampa di presentazione dei risultati del Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023-2025 (1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

