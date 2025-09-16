L' alchimista e il dragone - Presentzazione con l' autore
Andrea Bertolini, già autore di Viaggio nella Gnosi e I Segreti di Gurdjieff, presenterà il suo ultimo lavoro qui alla Libreria il Sigillo sabato 25 Ottobre alle 18. «Il suo romanzo iniziatico si presenta al lettore come un viaggio nelle profondità del simbolismo gnostico e alchemico, toccando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
