L' alchimista e il dragone - Presentzazione con l' autore

Padovaoggi.it | 16 set 2025

Andrea Bertolini, già autore di Viaggio nella Gnosi e I Segreti di Gurdjieff, presenterà il suo ultimo lavoro qui alla Libreria il Sigillo sabato 25 Ottobre alle 18. «Il suo romanzo iniziatico si presenta al lettore come un viaggio nelle profondità del simbolismo gnostico e alchemico, toccando.

L'alchimista e il dragone - Presentzazione con l'autore il 25 ottobre 2025.

