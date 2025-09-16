"Durante il litigio mi sono innervosito e ho iniziato a strangolarla. Ho provato anche con il filo del carica batterie, ma non ce l’ho fatta". Perché la ex 24enne di Said Cherrah è scappata fuori dall’auto e allora "lui l’ha scaraventata a terra e percossa con una violenza tale da farle perdere i sensi e infine l’ha colpita con un coltello" puntando "al lato del cuore" come lo stesso 26enne ha dichiarato. Una sequenza agghiacciante quella ricostruita dalla gup del Tribunale di Monza Angela Colella nelle motivazioni della sentenza con cui l’uomo di origini marocchine, residente a Broni nel Pavese, è stato condannato per tentato omicidio nel processo con il rito abbreviato a 10 anni di reclusione, che si aggiungono agli 11 già inflitti dal Tribunale di Como per avere gettato acido in faccia alla ex, a cui in aula aveva giurato la morte, minacciando anche la legale della giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L'agguato al centro commerciale. Il tentato omicidio della ex: "L'ha accoltellata vicino al cuore"