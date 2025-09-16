Vincenzo Raiola ha analizzato le prospettive del Napoli, raccontando un interessante retroscena svelatogli da Donnarumma Manchester City-Napoli è sicuramente uno dei match più attesi della prima giornata della “ League Phase ” di Champions League. I Citizens sono tra i favoriti per la vittoria della manifestazione, ma i partenopei non vorranno di certo interpretare il ruolo della vittima sacrificale. C’è tanta fiducia intorno agli azzurri per la sfida in Champions League. L’obiettivo è confermare quanto fatto di buono in quest’inizio di stagione. Raiola: “Il Napoli può ambire a vincere la Champions League”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’agente di Donnarumma esce allo scoperto sul Napoli: “Possono vincere”, poi una rivelazione del portiere!