L’Aero Club tra sogno e realtà Parigi | Idea vincente per la città ma mancano strutture e personale

Presidente Lorenzo Parigi dell’Aero Club Arezzo, c’è un progetto di Enac che immagina brevi voli di linea per città medio-piccole come la nostra. Come giudica questa prospettiva? "L’idea è vincente. Poter collegare Arezzo a Milano in tempi rapidi sarebbe una rivoluzione. Ma oggi siamo lontanissimi dalla realtà: Molin Bianco non ha strutture adeguate". Può spiegare meglio cosa manca? "Partiamo dai controlli: non c’è un metal detector, non c’è personale per caricare i bagagli. Noi siamo un’associazione di volontari. L’aeroporto può accogliere voli privati, non un servizio di linea con tutto quello che comporta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

