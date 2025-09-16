Si è spento all’età di 83 anni Giovanni Grossi. Era ricoverato a Firenze, per il peggioramento di problemi di salute che lo affliggevano da qualche tempo. Nato a Montevarchi il 5 settembre del 1942, Grossi aveva vissuto per lungo tempo a Firenze, dove si era laureato in tecnica bancaria alla facoltà universitaria di Economia e Commercio, ma poi si era stabilito a Pistoia dove era molto conosciuto per il suo lavoro. Si era occupato di servizi finanziari per un istituto bancario, ma soprattutto era conosciuto per il suo impegno sia nel settore sindacale alla guida di Ugl provinciale, che in ambito politico nelle file del partito di Fratelli d’Italia, dove ultimanete faceva parte della commissione di garanzia a livello provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Giovanni Grossi. Sindacalista e politico