L'accanimento terapeutico che la storia di Miss Italia non merita

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miss Italia torna in Rai(Play) con l'ennesima trasformazione pur di continuare ad esistere. Non è più questione di come si faccia, ma del perché si continui a cercare con insistenza una soluzione alternativa per portare avanti un concorso di cui la storia ha decretato la fine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

