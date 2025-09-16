L'accanimento terapeutico che la storia di Miss Italia non merita

Miss Italia torna in Rai(Play) con l'ennesima trasformazione pur di continuare ad esistere. Non è più questione di come si faccia, ma del perché si continui a cercare con insistenza una soluzione alternativa per portare avanti un concorso di cui la storia ha decretato la fine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

