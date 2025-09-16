Laboratorio intergenerazionale di scrittura creativa e teatro

Il 23 settembre alle ore 18.30 inizierà il laboratoriointergenerazionale” di scrittura creativa e teatro che per 10 settimane, presso la Sala Comunale Lino Lana, sarà co-condotto da MetaArte, Associazione Arte & Cultura APS e da ALICE per i D.A. ODV sul tema del “mito dell’eterna giovinezza”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

