La XII edizione dell’Umbertata in piazza Umberto

Cataniatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piazza, una città, che ha preso vita in nome della pace. Un grande successo domenica per la XII edizione dellUmbertata che, ogni anno, raccoglie in Piazza Umberto il mondo del Terzo Settore.In un periodo storico come quello che stiamo vivendo è stato imprescindibile scegliere la pace come. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

