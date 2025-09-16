La Volta Buona pagelle 16 settembre | Magalli punge Katia Ricciarelli 8,5 e la Trevisan in lacrime 8

La puntata del 16 settembre de La Volta Buona di Caterina Balivo ha avuto un cuore pulsante fatto di ricordi e racconti che hanno attraversato intere epoche televisive. A un mese dalla morte di Pippo Baudo e a quindici anni da quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, lo studio si è trasformato in un salotto dove memoria, commozione e ironia hanno trovato spazio fianco a fianco. la-volta-buona-pagelle-16-settembre-2025 Tosca D’Aquino, l’audizione che cambiò tutto. Voto 9. Tosca D’Aquino è entrata in studio con il sorriso che la contraddistingue da sempre, pronta a ricordare Pippo Baudo a modo suo: con leggerezza, ironia e tanto affetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

