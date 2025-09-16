La vittoria di Celestino Vietti rinfocola la speranza di vedere un nuovo italiano in MotoGP dopo 5 anni?
Quanto avvenuto in Moto2 domenica a Misano, ossia la vittoria di Celestino Vietti, merita un “ritorno” e spinge a effettuare una riflessione sull’immediato futuro del motociclismo italiano. Si ragiona in ottica 2027, quando la MotoGP entrerà in quella che viene a tutti gli effetti definita una “nuova era”, figlia della rivoluzione regolamentare legata a motori, elettronica e aerodinamica. Come sappiamo, l’ Italia della moto ha trovato una vera e propria golden generation di piloti nati fra il 1997 e il 1998. Al di là della crisi attuale, è indiscutibile come Francesco Bagnaia sia uno dei centauri tricolore più blasonati di sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Remake del 2024, Celestino Vietti domina Misano: ritorno al successo dopo 315 giorni. "E' per mio nonno" - Emozioni anche in classe Moto3, con Jose Antonio Rueda a conquistare la vittoria grazie ad un bellissimo sorpasso all'ultima curva ai danni di Maximo Quiles ... Come scrive riminitoday.it
Gp Misano: vittoria italiana in Moto2, trionfa Vietti - L'italiano, alla l'ottava vittoria nella categoria, ha preceduto il belga Barry Baltus e lo spagnolo Daniel Holgado ... Si legge su msn.com