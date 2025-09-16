La vita delle Camere in un libro | ecco Il Codice parlamentare

Il Parlamento si dà un codice. Non accade spesso che la vita delle Camere produca un oggetto che non sia immediatamente politica, polemica o cronaca di votazioni. Giovedì 18 settembre, a Palazzo Madama, sarà presentato il Codice parlamentare, un lavoro edito da Lefebvre Giuffrè che ha richiesto anni di studio e che porta la firma istituzionale del Senato, ma soprattutto la determinazione del suo segretario generale, Federico Toniato. Non è un manuale né un semplice repertorio normativo. È piuttosto un’operazione culturale: attraverso la “Raccolta sistematica delle disposizioni rilevanti per l’attività parlamentare” si è arrivati alla ricognizione capillare delle fonti che regolano la vita parlamentare – regolamenti, prassi, giurisprudenza – ordinate in un corpus unico, coerente e sistematico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

