La vita da film di Roscoe Tanner tra donne, cocaina, divorzi, prigioni e tennis. Ora ha 73 anni e legge la bibbia.

Roscoe Tanner se lo ricordano tutti gli appassionati di tennis per quella finale di Wimbledon del 1979 persa contro Borg, per quella degli Australian Open vinta invece due anni prima contro Vilas, e perché batteva – con le racchette di quegli anni – a 245 km orari. Il Telegraph, che ne racconta la “folle” storia, lo definisce un americano “ruspante”, di quelli del sud, “cresciuto vicino ai Monti Appalachi, una zona rurale che il vicepresidente americano J.D. Vance ha descritto come un covo di tossicodipendenti degenerati. Ma suo padre era un avvocato di successo, e lui si è laureato in giurisprudenza alla Stanford University prima di rendersi conto che il tennis poteva essere una carriera oltre che un hobby”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

