La vita da film di Roscoe Tanner tra donne cocaina divorzi prigioni e tennis Ora ha 73 anni e legge la bibbia
Roscoe Tanner se lo ricordano tutti gli appassionati di tennis per quella finale di Wimbledon del 1979 persa contro Borg, per quella degli Australian Open vinta invece due anni prima contro Vilas, e perché batteva – con le racchette di quegli anni – a 245 km orari. Il Telegraph, che ne racconta la “folle” storia, lo definisce un americano “ruspante”, di quelli del sud, “cresciuto vicino ai Monti Appalachi, una zona rurale che il vicepresidente americano J.D. Vance ha descritto come un covo di tossicodipendenti degenerati. Ma suo padre era un avvocato di successo, e lui si è laureato in giurisprudenza alla Stanford University prima di rendersi conto che il tennis poteva essere una carriera oltre che un hobby”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: vita - film
La mia Doppia Vita Tv8: trama e finale spiegazione del film 2024
Morte Lea Massari, la celebre scena del referendum fra monarchia e repubblica nel film drammatico “Una vita difficile” del 1961- VIDEO
Alvaro Vitali, morto il “Pierino” del cinema: vita e film
ClasseViva EXTRA. . “Il cinema può migliorare la vita delle persone. Io stesso ho fatto una sorta di self media education, crescendo con i film e scoprendo nel cortometraggio la sua forma più essenziale e potente.” – Alex Loprieno, Founder & CEO WeShort - facebook.com Vai su Facebook
Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due "C" che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cin - X Vai su X
La vita da film di Roscoe Tanner tra donne, cocaina, divorzi, prigioni e tennis. Ora ha 73 anni e legge la bibbia.