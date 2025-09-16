La visita di Trump a Londra tra accordi fanfare e ostilità

Donald Trump arriva a Londra gongolante – due visite di stato nel Regno Unito è un privilegio concesso soltanto a lui – carico di accor.

Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

Israele, rinviato processo a Netanyahu per corruzione per visita in Usa dopo pressing di Trump: "Annullatelo, è caccia alle streghe contro Bibi"

Alluvione Texas, oggi la visita di Trump a Kerville. Il bilancio è arrivato a 120 morti e 170 dispersi. L’accusa: “Nessuno ha ordinato l’evacuazione”

Accordi su Stargate Uk, nucleare e whisky: Usa e Regno Unito preparano la visita di Trump a Londra - Sam Altman di OpenAI e Jensen Huang del produttore di chip Nvidia si uniranno a Trump nella delegazione statunitense. Da ilsole24ore.com

USA, con Gb accordi per oltre 10 miliardi in vista visita Trump - Ammontano ad almeno oltre 10 miliardi di dollari gli accordi tecnologici e nel nucleare civile tra Usa e Gran Bretagna pronti per la firma nel corso dell'imminente visita di stato di Don ... Riporta finanza.repubblica.it