La vergognosa offerta di lavoro | 150 euro a settimana per 50 ore in un bar al Centro Direzionale di Napoli

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Turni di 10 ore al giorno per 150 euro a settimana: offerta di lavoro della vergogna in un bar del Centro Direzionale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

