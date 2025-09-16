La vela come terapia | al via il progetto Velando che studia i benefici sulla disabilità

16 set 2025

BRINDISI - La vela come strumento terapeutico sta per essere validata scientificamente. Il 6 settembre ha preso il via a Brindisi "Velando", l'ambizioso progetto di ricerca promosso dal ministro per le Disabilità, con l’obiettivo di monitorare e valutare i benefici della navigazione a vela sulle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vela - terapia

Palermo: al via il progetto di velaterapia "Navigare insieme: l'Italia senza barriere" - Nei locali del Marina Convention Centre di Palermo, alla presenza del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, nei giorni scorsi ha preso il via il progetto di velaterapia "Navigare insieme: ...

