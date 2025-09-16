La tragedia del 15enne e l' appello urgente di Arcigay | L' educazione affettiva non può aspettare

"L'educazione affettiva nelle scuole non può aspettare". E' il grido di allarme di Arcigay Latina Seicomesei in merito alla morte del ragazzo di 15 anni di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita dopo aver subito per anni episodi di bullismo. I compagni lo chiamavano "femminuccia" e lo.

