La Tendenza clown | circo contemporaneo

Tutto è clown. Bellino come slogan. Al passo coi tempi. Almeno sul palco. Dove la maschera principe di ogni risata (e di ogni malinconia) ormai va molto oltre i suoi stessi cliché: il naso rosso, le scarpe fuori misura, il fiorellino alla giacca, che spruzza monello una fontanella d’acqua. Visioni inedite. Su cui da tempo lavora Tendenza Clown, rassegna del circuito CLAPS che arriva quest’anno all’ottava edizione. Appuntamento da domani al 20 settembre, quattro giorni di spettacoli con una decina di compagnie internazionali di circo contemporaneo. Lavori sfaccettati. Che scardinano il banale. Ospiti del CasciNet e del Franco Parenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

