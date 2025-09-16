Tutti sono tenuti a pagare la tassa relativa alla gestione dei rifiuti ( Tari ), anche i luoghi di culto. A stabilirlo è il ministero dell'Economia e delle Finanze, che con una recente risoluzione ha precisato che i luoghi destinati esclusivamente al culto non sono da considerare automaticamente esenti. Una decisione a dir poco storica. Con la risoluzione del 15 settembre 2025, il Mef ha indicato quelli che sono i limiti dell'esenzione dal versamento della Tari, non riconoscendo alcuna disposizione che stabilisca l'esenzione per i luoghi di culto. Il ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che il Comune può stabilire delle riduzioni in determinate circostanze, come disposto dall'art. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Tari si paga anche nei luoghi di culto: cos'è cambiato