La sveglia di Mario Draghi all’Europa | Questo modello di crescita sta svanendo Per tempi straordinari azioni straordinarie

«A un anno di distanza, l’Europa si trova in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo.  Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno». Queste le parole di Mario Draghi a Bruxelles  per fare il punto con la presidente della Commissione  Ursula von der Leyen. E un anno dopo il suo rapporto sulla competitività lancia un appello ai paesi Ue. Il rischio è che « l’inazione minacci non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità ». «Servono azioni straordinarie». «Abbiamo bisogno di date e risultati concreti, e di essere ritenuti responsabili per essi. 🔗 Leggi su Open.online

