La strada giusta del Carcano Donne diritti critica sociale
"Oggi nel mondo sono in corso 56 conflitti – il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale – che coinvolgono direttamente o indirettamente almeno 92 Paesi e che hanno costretto oltre 100 milioni di persone a migrare per sfuggire alla violenza e alla barbarie". Questa la dovuta premessa del presidente del Carcano, Carlo Gavaudan. L’analisi, spietata: "Ci sentiamo sull’orlo dell’abisso, incapaci di guardare con fiducia il domani, stritolati dall’angoscia: per le guerre, per le pandemie, per il clima". Infine, la possibile soluzione. "Una delle funzioni più importanti dell’arte è quella di raccontare la realtà, mostrandola senza veli, fino al limite dello scandalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: strada - giusta
“Demanding´ Ten Hag ha Leverkusen sulla strada giusta, afferma Schick
Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta»
Fausto Desalu brilla sui 200: “Sono sulla strada giusta per abbattere il muro dei 20 secondi…”
Rinascita Lagonegro, il punto sulla preparazione. Andonovic: "Siamo sulla strada giusta, che feeling con i compagni! Ecco cosa penso dell'Italia" Il nuovo schiacciatore biancorosso, venuto dalla Serbia, si racconta: fatica, entusiasmo e tanta voglia di crescer - facebook.com Vai su Facebook
Ddl montagna, Caveri 'strada giusta ma risorse insufficienti'. Manes: "Lavoro coordinato con Regione e senatrice Spelgatti" #ANSA - X Vai su X
La strada giusta del Carcano. Donne, diritti, critica sociale; Barattolo, i residenti di zona Colletta: Non c'è alcun controllo; Chiara Carcano biografia.
Donne e lavoro, la strada è in salita. Le discriminazioni dure a morire - La consigliera di parità della Regione Toscana, Maria Grazia Maestrelli, racconta le difficoltà. Segnala lanazione.it
Bus fuori strada a Brescia: un morto, gravi due donne - Resta di una donna morta e di una decina di feriti, al contrario di quanto comunicato stamani, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri in provincia di Brescia. Da ansa.it