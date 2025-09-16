La strada giusta del Carcano Donne diritti critica sociale

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi nel mondo sono in corso 56 conflitti – il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale – che coinvolgono direttamente o indirettamente almeno 92 Paesi e che hanno costretto oltre 100 milioni di persone a migrare per sfuggire alla violenza e alla barbarie". Questa la dovuta premessa del presidente del Carcano, Carlo Gavaudan. L’analisi, spietata: "Ci sentiamo sull’orlo dell’abisso, incapaci di guardare con fiducia il domani, stritolati dall’angoscia: per le guerre, per le pandemie, per il clima". Infine, la possibile soluzione. "Una delle funzioni più importanti dell’arte è quella di raccontare la realtà, mostrandola senza veli, fino al limite dello scandalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la strada giusta del carcano donne diritti critica sociale

© Ilgiorno.it - La strada giusta del Carcano. Donne, diritti, critica sociale

In questa notizia si parla di: strada - giusta

“Demanding´ Ten Hag ha Leverkusen sulla strada giusta, afferma Schick

Cittadella, la Pergolettese in arrivo. Mister Iori vuole altri 3 punti: «C'è da migliorare, ma la strada è quella giusta»

Fausto Desalu brilla sui 200: “Sono sulla strada giusta per abbattere il muro dei 20 secondi…”

La strada giusta del Carcano. Donne, diritti, critica sociale; Barattolo, i residenti di zona Colletta: Non c'è alcun controllo; Chiara Carcano biografia.

Donne e lavoro, la strada è in salita. Le discriminazioni dure a morire - La consigliera di parità della Regione Toscana, Maria Grazia Maestrelli, racconta le difficoltà. Segnala lanazione.it

Bus fuori strada a Brescia: un morto, gravi due donne - Resta di una donna morta e di una decina di feriti, al contrario di quanto comunicato stamani, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri in provincia di Brescia. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Strada Giusta Carcano Donne