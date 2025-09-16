La storia dei Pinguini Tattici Nucleari al Festival di Open sabato 20 settembre l’intervista al super ospite Riccardo Zanotti
Quella dei Pinguini Tattici Nucleari è una storia antica. Perché di storie così nella musica italiana non ne esistono più, i meccanismi dell’industria sono cambiati e, si sa, oggi è tutto molto più veloce e molto più fragile, tutto masticato e sputato in un attimo. Ma anche perché la storia dei Pinguini Tattici Nucleari parte da molto prima che esistessero i Pinguini Tattici Nucleari e la racconterà dal vivo al pubblico del Festival di Open colui che l’ha immaginata: Riccardo Zanotti, che sarà superospite sul palco di piazza Garibaldi a Parma sabato 20 settembre alle ore 19. Insieme a lui ripercorreremo le tappe che hanno portato sei ragazzi della provincia bergamasca a diventare la più importante realtà del pop italiano, a conquistare 83 dischi di platino e 12 d’oro, vendendo oltre un milione e mezzo di biglietti negli ultimi due anni, 420mila solo con le nove date sold out dell’ultimo tour estivo. 🔗 Leggi su Open.online
