La stazione di Milano Cadorna si trasforma in un cinema sotto le stelle per una notte

Tra partenze e arrivi, la stazione milanese diventerà per la notte tra il 19 e il 20 settembre una sala (per soli 81 spettatori) di cinema breve. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La stazione di Milano Cadorna si trasforma in un cinema sotto le stelle per una notte

In questa notizia si parla di: stazione - milano

Segrate diventa Porta Est di Milano con la nuova stazione ma la battaglia per la M4 non si ferma

Pride Milano, manifestanti arrivano alla Stazione centrale: attesi in 350mila. Non sfila la Brigata ebraica

La prima stazione a idrogeno della Lombardia è sulla Tangenziale di Milano

Niente taxi in stazione Centrale, presidio contro gli Ncc: disagi per milanesi e turisti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/15/news/taxi_protesta_presidio_stazione_centrale_milano_ncc-424848253/?ref=twhl… - X Vai su X

Una giornata con Yasmine, Nadia e Fatima alla stazione di Milano tra corso Como e piazza Gae Aulenti. «Qui succede di tutto: risse, ragazze ubriache fradicie, rapine» - facebook.com Vai su Facebook

La stazione di Milano Cadorna si trasforma in un cinema sotto le stelle per una notte; Milano Cadorna come non l’avete mai vista, cinema e cortometraggi tra binari e luci; La stazione di Milano Cadorna si trasforma (per una notte) in una sala cinematografica a cielo aperto: quando e perché.

La stazione di Milano Cadorna si trasforma (per una notte) in una sala cinematografica a cielo aperto: quando e perché - e curato da Giffoni Innovation Hub, l’evento renderà un luogo di transito quotidiano in un laboratorio di visioni e narrazioni condivise ... Segnala msn.com

Una Notte a Cadorna: Corti in Viaggio, cinema all'aperto in stazione - Con una formula innovativa e immersiva, Una Notte a Cadorna accoglie 81 spettatori in un'esperienza cinematografica intima e coinvolgente. Si legge su mentelocale.it