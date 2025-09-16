La Statale condanna il genocidio in Palestina e sospende nuovi accordi con atenei ed enti in Israele

L'Università Statale di Milano non attiverà nuovi accordi di collaborazione con atenei o istituzioni “direttamente o indirettamente implicati" nelle violazioni dei diritti umani a Gaza e in Cisgiordania. Lo si legge in una mozione approvata all'unanimità dal Senato accademico nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Non è genocidio, riconoscere la Palestina. Così la maggioranza Ursula si salva su Gaza - Approvata una risoluzione unitaria a Strasburgo con 305 sì, 151 no, 122 astenuti. Da huffingtonpost.it

Le istituzioni scientifiche italiane contro il genocidio a Gaza - La comunità accademica e scientifica italiana sta iniziando ad esprimere la propria condanna su quanto accade in Palestina. Scrive ilbolive.unipd.it