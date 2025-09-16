La stagione del Teatro Nazionale Si decolla con Flashdance-il Musical Poi cantano Concato e Branduardi
Sta per finire l’attesa. Dal 9 ottobre la nuova produzione Flashdance-il Musical, firmata da Compagnia della Rancia e Heart. Lo spettacolo, basato sull’omonimo film Paramount Picture, con il testo di Tom Hedley e Robert Cary, le musiche di Robbie Roth, sarà diretto da Mauro Simone, con le coreografie di Giorgio Camandona e la direzione musicale di Andrea Calandrini; insieme a Lele Moreschi per le scenografie, Francesco Vignati per il disegno luci, Armando Vertullo per il disegno sonoro e Riccardo Sgaramella per i costumi, costituiranno un team creativo affiatato e già apprezzato da critica e pubblico, per raccontare una storia di sogni, coraggio e libertà che ha fatto battere il cuore a generazioni intere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
