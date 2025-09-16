Il clima attorno a Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio, si fa più incandescente. La Spagna ha annunciato che non prenderà parte al grande evento se la Unione Europea di Radiodiffusione non escluderà Israele dalla competizione a causa del conflitto in corso nella Striscia di Gaza, che secondo l’Onu ha già causato oltre 65mila vittime civili. L’annuncio è stato confermato oggi, 16 settembre, dal consiglio di amministrazione di Rtve, l’ente radiotelevisivo pubblico spagnolo, con 10 voti favorevoli, 4 contrari (tutti espressi da consiglieri nominati dal Partito Popolare) e una astensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Spagna non parteciperà ad Eurovision Song Contest 2026 se ci sarà anche Israele”: cinque Paesi minacciano di boicottare l’evento che si terrà a Vienna