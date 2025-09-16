La solidarietà prende il largo a Cattolica per sostenere la ricerca dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna

16 set 2025

La solidarietà prende il largo: è questo il messaggio che accompagnerà domenica 21 settembre la XVI edizione della Regata Velica “Trofeo Lions Guglielmo Marconi” e la XXV edizione del “Trofeo Città di Cattolica”. L’Adriatico si prepara ad accogliere un evento che unisce la passione per la vela. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

