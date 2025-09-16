La sindaca Salis blocca la sperimentazione dei taser

Stop all'utilizzo delle pistole taser. Il Comune di Genova non andrà avanti con la sperimentazione del dissuasore elettrico tra l'organico della polizia locale. Lo ha annunciato l'assessora alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi, durante la seduta del consiglio comunale. La decisione arriva dopo la. 🔗 Leggi su Today.it

Basket italiano in lutto, il cordoglio della sindaca Salis per Marco Bonamico

La sindaca Salis registra i bambini nati da coppie di donne. Il centrodestra lo impediva da 7 anni

Figli nati da coppie di donne: la sindaca Salis registra i primi riconoscimenti ufficiali a Genova

Silvia Salis blocca la sperimentazione sul taser a Genova - La giunta guidata da Silvia Salis ha deciso di fermare la sperimentazione sul taser nel Comune di Genova dopo i tre morti in altrettante città degli ultimi giorni. Segnala lettera43.it

La lettera di una mamma alla sindaca Salis: “Giochi, chioschi e pulizia: più cura per i parchi genovesi” - Provo a scriverle direttamente chissà mai che, vista la persona che da l'impressione di essere e visto che è diventata mamma da relativamente poco, non accolga il mio appello. Da ilsecoloxix.it