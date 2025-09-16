La Sgambettata Medicea attraversa il Parco della Piana
Poggio a Caiano (Prato), 16 settembre 2025 – Poggio a Caiano si prepara ad accogliere la sesta edizione della “Sgambettata Medicea”, appuntamento podistico che negli anni si è ritagliato un posto speciale nel calendario degli sportivi locali. Dopo il successo dello scorso anno, la gara conferma il percorso totalmente rinnovato che attraversa il suggestivo Parco della Piana con il passaggio all’interno delle storiche Cascine Medicee. La partenza è fissata per le 9 presso la scuola Mazzei in Via Don Milani a Poggio a Caiano. La manifestazione prevede una gara competitiva di 12 km, completamente pianeggiante, affiancata da percorsi ridotti riservati ai camminatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
