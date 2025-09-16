La sfida della Spagna dalla Vuelta all’Eurovision | così avanza l’onda anti Israele

Roma, 16 settembre 2025 – Israele è messa alle strette. Non dall’Unione Europea, né dall’Onu o dagli Stati Uniti, ma dalla Spagna. A guidare la sfida è Pedro Sánchez, che non sembra intenzionato a lasciarsi intimidire. Intanto piovono critiche dall’opposizione, mentre Tel Aviv giudica ‘vergognose’ le sue scelte: dal sostegno ai manifestanti pro-Palestina durante la Vuelta alla rottura di un contratto per armamenti da 700 milioni. E ora anche la minaccia di Rtve si è fatta realtà: la Spagna non parteciperà all’Eurovision se Israele resterà in gara. Una presa di posizione che non si limita alla politica, ma che attraversa istituzioni e protagonisti della vita pubblica spagnola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La sfida della Spagna, dalla Vuelta all’Eurovision: così avanza l’onda anti Israele

