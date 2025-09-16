La sfida con Carancini? Ognuno di noi è differente Il mio è un mondo civico
"Avrei potuto ritirarmi a vita privata dopo avere dato tanto in 15 anni, ma quando ho ricevuto l'invito dalla lista di Matteo Ricci ho pensato di poter garantire un contributo competente grazie all'esperienza acquisita e contribuire alla vittoria del centrosinistra ". Stefania Monteverde è la capolista provinciale della civica Matteo Ricci - Presidente alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. "In questi anni – aggiunge la docente di Filosofia e storia – ho dato una testimonianza di cosa sia l'impegno politico civico, sin dall'inizio ho detto di volere portare la politica fuori dai palazzi, ed è quello che ho fatto.
