la serie a arriva in medio oriente e nordafrica grazie a uno streaming del kuwait

Il campionato italiano sbarca in Medio Oriente e Nordafrica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la piattaforma di streaming kuwaitiana Shasha ha acquisito i diritti per trasmettere la Serie A in 16 Paesi dell'area, con il lancio delle prime dirette già dal prossimo fine settimana. La serie in Medio Oriente e Nordafrica:. Come racconta la Gazzetta dello Sport: «Shasha porterà il calcio italiano in Medio Oriente e nel Nordafrica. La piattaforma streaming con base in Kuwait è in piena espansione e ha acquisito i diritti per trasmettere nell'area le partite della Serie A. I 16 Paesi in cui Shasha porterà il nostro calcio sono lo stesso Kuwait, poi Egitto, Oman, Giordania, Iran, Siria, Libano, Yemen, Palestina, Sudan, Sudan del Sud, Gibuti, Ciad, Mauritania e Somalia.

