Una sera come tante, lo scorso 1° settembre, una giovane donna stava concludendo il suo turno di lavoro in centro a Cantù, in zona piazza Garibaldi. Erano circa le 22.30 quando un normale rientro a casa è diventato un momento drammatico.Mentre camminava, ha notato un uomo che la seguiva a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
La segue in centro, si cala i pantaloni e si masturba: lei riesce a scappare, lui identificato tramite social
