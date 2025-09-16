La segnalazione dei cittadini | Lavori per il teleriscaldamento utili Però abbiamo anche molti disagi
I lavori per la posa della nuova rete di teleriscaldamento stanno trasformando il paese e alcune frazioni in un cantiere a cielo aperto. Un intervento importante e complesso, che comporta modifiche alla viabilità, chiusure stradali temporanee e, inevitabilmente, disagi per i cittadini. In particolare, due cantieri stanno creando difficoltà agli abitanti della frazione di Bagnoli e delle abitazioni sparse nella zona: i lavori hanno infatti interrotto i collegamenti più rapidi con Castel del Piano e con Arcidosso, obbligando chi vive nell’area a percorsi alternativi molto più lunghi. A segnalarlo è Corrado Lazzeroni, cittadino di Bagnoli ed ex consigliere comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: segnalazione - cittadini
Segnalazione dei cittadini. Agosto senza posta: "Lavoro mal organizzato"
Lavaggio di auto in piazza Duomo: interviene Polizia locale dopo segnalazione dei cittadini
“La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta. Dopo la segnalazione di numerosi residenti preoccupati, mi sono recata personalmente in sopralluogo per verificare le condizioni del pendio situato nell’area del giardino comunale di Città Sant’Ang - facebook.com Vai su Facebook
La segnalazione dei cittadini: Lavori per il teleriscaldamento utili. Però abbiamo anche molti disagi; Lavori di teleriscaldamento: attenzione alle modifiche viarie; Al via i lavori di estensione della rete di Teleriscaldamento :: Segnalazione a Parma.
Lavori per il teleriscaldamento. Aprono i cantieri in due strade. Cambia la viabilità dei pullman - Sono partiti i lavori del teleriscaldamento soprattutto nelle aree periferiche del capoluogo, ma da ieri sono iniziati anche i lavori nel capoluogo e sono stati aperti i due cantieri, uno in via Roma ... Si legge su lanazione.it
Teleriscaldamento, via ai lavori per la rete che sfrutterà le acque reflue termali degli hotel. Il progetto e il cantiere - L'innovativo progetto per la realizzazione di una rete di distribuzione energetica alimentata dalle acque reflue ... Scrive ilgazzettino.it