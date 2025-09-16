I lavori per la posa della nuova rete di teleriscaldamento stanno trasformando il paese e alcune frazioni in un cantiere a cielo aperto. Un intervento importante e complesso, che comporta modifiche alla viabilità, chiusure stradali temporanee e, inevitabilmente, disagi per i cittadini. In particolare, due cantieri stanno creando difficoltà agli abitanti della frazione di Bagnoli e delle abitazioni sparse nella zona: i lavori hanno infatti interrotto i collegamenti più rapidi con Castel del Piano e con Arcidosso, obbligando chi vive nell’area a percorsi alternativi molto più lunghi. A segnalarlo è Corrado Lazzeroni, cittadino di Bagnoli ed ex consigliere comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La segnalazione dei cittadini: "Lavori per il teleriscaldamento utili. Però abbiamo anche molti disagi"