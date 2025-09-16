la scuola learti festeggia i suoi 30 anni

Tre decenni di note, passione e creatività. La Scuola di Musica LeArti di Ascoli, diretta dal maestro Fabio Ercoli, festeggia i suoi primi trent’anni e inaugura una nuova stagione di corsi, confermandosi un punto di riferimento per chi vive la musica non solo come studio, ma come esperienza di crescita personale e collettiva. Fondata nel 1995, la realtà musicale ha visto passare generazioni di bambini, ragazzi e adulti, offrendo a ciascuno un percorso fatto di apprendimento, amicizie ed emozioni. Oggi LeArti è una realtà solida, capace di unire tradizione e innovazione grazie a un corpo docenti qualificato e a uno staff che accompagna gli allievi passo dopo passo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

