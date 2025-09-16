La Scuola di musica Bonamici presenta il nuovo coro polifonico per adulti
Pisa, 16 settembre 2025 – “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”. Con queste parole di Ezio Bosso la Scuola annuncia la nascita del Bonamici Vocal Ensemble diretto da Massimo Gelichi. Il corso è rivolto agli adulti appassionati di musica e di canto che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza che li porterà a cantare insieme, ad imparare ad ascoltare gli altri, a conoscere la propria voce, a condividere emozioni e a divertirsi attraverso la musica. Sarà curata l’emissione vocale, la respirazione, il senso del ritmo e l’intonazione attraverso vocalizzi specifici, lettura ritmica e suono generati dal corpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
