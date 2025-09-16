La Russa riceve la giornalista Del Vecchio cacciata dalla Flotilla
Roma, 16 set. (askanews) - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto a Palazzo Giustiniani Francesca Del Vecchio, la giornalista de "La Stampa" che è stata fatta sbarcare dagli attivisti impegnati nella missione internazionale "Global Sumud Flotilla", diretta verso Gaza per rompere l'assedio di Israele, perché - secondo gli organizzatori - avrebbe diffuso informazioni "sensibili". "L'ho incontrata, anche a nome del Senato, per esprimerle vicinanza e la mia solidarietà per quanto le è accaduto, cioé per essere stata allontanata mentre esercitava il suo diritto di raccontare quello che vedeva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
