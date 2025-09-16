La Russa riceve in Senato Francesca Del Vecchio la giornalista scomoda cacciata dalla Flotilla

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani la giornalista de La Stampa Francesca Del Vecchio, la cronista 'pericolosa' cacciata dalla Flotilla in partenza per Gaza. Un incontro per esprimere anche a nome del Senato la sua "vicinanza e solidarietà" alla giornalista "per essere stata allontanata mentre esercitava il diritto di raccontare quello che vedeva". La Russa riceve Francesca Del Vecchio, cacciata dalla Flotilla. "Credo sia importante salvaguardare – aggiunge la seconda carica dello Stato – per i giornalisti il diritto di poter esercitare la loro professione liberamente senza mistificare, senza dire bugie.

