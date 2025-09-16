La rivelazione shock di Laura Pausini | Quando avevo già venduto 40mila copie sono rimasta senza niente Un giorno farò i nomi

Laura Pausini ripercorre la sua carriera e racconta anche un episodio poco noto che le è capitato diversi anni fa. Intervistata dal Corriere della Sera, infatti, la cantante ha rivelato: “Non sono una che butta via i soldi, ma quando avevo già venduto 40 milioni di copie sono rimasta senza niente e sono dovuta ripartire da zero”. Ci sono uno o più colpevoli ma l’interprete non aggiunge altro: “Un giorno quando sarò saggia come Ornella Vanoni farò i nomi”. Poi aggiunge: “È stato bello tosto, ma nel mondo della musica può accadere a tutti”. E sul rapporto con il denaro afferma: “Io sono attratta dalla semplicità, se uno mi viene a prendere in Porsche non ci salgo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La rivelazione shock di Laura Pausini: “Quando avevo già venduto 40mila copie sono rimasta senza niente. Un giorno farò i nomi”

In questa notizia si parla di: rivelazione - shock

Rivelazione shock di hetty in ncis svela la dura verità sulla fine del mcrt di gibbs

Sony rovina il finale di s.w.a.t. dopo una rivelazione shock su shemar moore e il suo spin-off

La rivelazione shock dell’ex difensore: “Avevo un tumore, Spalletti mi umiliò”

Qualcuno aveva "sconsigliato" a Luka Modric di trasferirsi al Milan: spunta il retroscena ?https://milanlive.it/2025/09/15/modric-qualcuno-gli-aveva-sconsigliato-il-milan-la-rivelazione-shock/… #ACMilan #SempreMilan #Calciomercato - X Vai su X

(Adnkronos) - Bjorn Borg ha un tumore. Secondo quanto riportato dai media scandinavi, l'autobiografia 'Heartbeat', che racconta la vita dell'ex leggendario tennista svedese, conterrebbe una rivelazione shock: Borg starebbe combattendo con un cancro localiz - facebook.com Vai su Facebook

Laura Pausini, la rivelazione shock: fan in apprensione; Alessandra Mastronardi a un passo dalle nozze: cosa succede; Laura Pausini è morta: l'annuncio shock su Facebook.

Laura Pausini e la delicata questione economica: “Non avevo più niente. Sono stata diffidata, ma una cosa posso dirla”. La rivelazione dopo anni - La star mondiale accenna a un fatto accaduto nel 2005 e poi parla anche del concerto di Amiche per l’Abruzzo: “Nessun canale tv era interessato a trasmetterlo”, le sue parole colme di delusione ... Lo riporta today.it

Laura Pausini povera, senza più un euro: la storia drammatica che pochi sanno, ecco cosa è successo - ha vissuto un momento drammatico: ha perso tutto! Da donnapop.it