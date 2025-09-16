La Regina Camilla rinuncia al funerale per la duchessa di Kent all’ultimo momento | Problemi di salute
"Con grande rammarico, Sua Maestà la Regina ha rinunciato a partecipare alla messa di requiem di questo pomeriggio per la Duchessa di Kent, in quanto si sta riprendendo da una sinusite acuta” spiegano dalla Casa Reale britannica. La consorte di Re Carlo è ritornata a Windsor per riposarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: regina - camilla
La borsa e la vendetta: quello sgarbo della regina Camilla a Lady D
Re Carlo e la regina Camilla celebrano i 25 anni della Royal Drawing School
Il principe Harry vorrebbe tentare un riavvicinamento con il padre Carlo III e con il fratello William, ma il compleanno della regina Camilla potrebbe ostacolarlo. Ecco perché
LUTTO A BALMORAL. Re Carlo e la regina Camilla hanno deciso di trascorrere il terzo anniversario dalla morte della regina Elisabetta proprio nel luogo in cui la defunta regina è spirata, il castello di Balmoral. Come la defunta sovrana anche re Carlo sta tras - facebook.com Vai su Facebook
La rivelazione, fatta anni fa dalla regina Camilla all’ex premier Boris Johnson, emerge in un nuovo libro sui Royal: «Mi difesi con il tacco di una scarpa» - X Vai su X
La Regina Camilla rinuncia al funerale per la duchessa di Kent all’ultimo momento: “Problemi di salute”; Re Carlo rinuncia ai funerali di Papa Francesco, William prende il suo posto; Re Carlo, perché la morte di Papa Francesco potrebbe bloccare i piani reali.
La Regina Camilla rinuncia al funerale per la duchessa di Kent all’ultimo momento: “Problemi di salute” - "Con grande rammarico, Sua Maestà la Regina ha rinunciato a partecipare alla messa di requiem di questo pomeriggio per la Duchessa di Kent, in quanto ... Si legge su fanpage.it