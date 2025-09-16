La Regina Camilla rinuncia al funerale per la duchessa di Kent all’ultimo momento | Problemi di salute

"Con grande rammarico, Sua Maestà la Regina ha rinunciato a partecipare alla messa di requiem di questo pomeriggio per la Duchessa di Kent, in quanto si sta riprendendo da una sinusite acuta” spiegano dalla Casa Reale britannica. La consorte di Re Carlo è ritornata a Windsor per riposarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it