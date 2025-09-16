La realtà irrompe nella fiction Il film ’La voce di Hind Rajab’ stasera in anteprima al Medica

"Sarah è con te?" chiede l’operatore della Mezzaluna Rossa a Ramallah. "Sì" risponde la piccola Hind. "Posso parlarle?" richiede l’operatore. "Sta dormendo" risponde Hind. È un momento toccante e feroce del film ’La voce di Hind Rajab’ questo. Dice tutto dello sguardo di una bambina di 5 anni verso la realtà che la circonda, di cui non conosce le sfumature, le conseguenze della crudeltà umana. È uno dei tanti momenti di sospiri lunghi tirati fuori allo spettatore, che si susseguono in questa storia scritta e diretta dalla tunisina Kaouther Ben Hania, sulla morte della piccola palestinese Hind Rajab, uccisa nel gennaio 2024 dall’esercito israeliano assieme a sei familiari e due paramedici della Mezzaluna Rossa nel corso dell’invasione della striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

